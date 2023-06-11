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Spor
AA 11.06.2023 20:55

15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından ilk kez düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci ayağı olan 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.

15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu
[Fotograf: DHA]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde bu yıl Karamürselli başpehlivan Kadir Birlik adına gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının da aralarında olduğu bin 400'ün üzerinde sporcu katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı rakibi Yusufcan Zeybek'i yenen Orhan Okulu, başpehlivan unvanını elde etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Okulu ayrıca, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen 180 bin lira değerindeki altın kemerin sahibi oldu.

Okulu'nun kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takdim etti.

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