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Spor
AA 11.06.2023 20:15

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı. Manchester City'nin Inter'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu final maçında golü atan Rodri, sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın takımında Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncular yer aldı.

Manchester City'nin 26 yaşındaki İspanyol orta saha futbolcusu Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

İngiltere temsilcisi Manchester City'nin, İtalyan ekibi Inter'i Rodri'nin golüyle 1-0 yendiği İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklanan yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defans: Kyle Walker (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter), Federico Dimarco (Inter)

Orta saha: John Stones (Man City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid)


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