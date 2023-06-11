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Spor
AA 11.06.2023 19:40

Denizlispor'a ikinci ret kararı

Gelecek sezon tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'a tahkim kurulundan ikinci kez ret yanıtı geldi.

Denizlispor'a ikinci ret kararı

Denizli'nin gözde takımı olan A. Denizlispor, küme düşmesine rağmen sıkıntılı süreç bitmiyor. Sezon içerisinde Ulusal Kulüp Lisansı'nın şartlarını karşılayamayan ve eksi 3 puan cezası alan yeşil-siyahlı kulüp karara itiraz etmiş ve ret yanıtı almıştı.

Denizli ile birlikte Süper Lig, Birinci Lig ve İkinci Lig'den 8 kulüp daha 3 puan silme cezasına çaptırılırken, horoz ikinci kez Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Dün Tahkim Kurulu, yaptığı incemeler sonucu Denizlispor'un başvurusunu ikinci kez ret etti. Kurmaylar bu karar sonrası şok yaşarken, gelecek sezon aynı cezanın gelmemesi için kaynak arayışını hızlandırdı.

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