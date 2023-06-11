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Spor
AA 11.06.2023 19:30

Fransa Açık'ta Novak Djokovic şampiyon oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Novak Djokovic, şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta Novak Djokovic şampiyon oldu
[Fotograf: Reuters]

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferine ulaştı.


Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.

Djokovic, bu zafer öncesinde 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile paylaşıyordu.

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