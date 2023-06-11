61. Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Başakşehir, kupayı müzelerine götürmek için kozlarını İzmir'de paylaştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşadı.

Kupa finalinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. ve 29. dakikalarda Batshuayi filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek, yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.

[Fotoğraf: AA]

Fenerbahçe namağlup şampiyon

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finaline namağlup geldi.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 3 kulvarda zirve mücadelesine tutunmaya çalıştı.

Söz konusu süreçte lig ve Avrupa'da istediğini elde edemeyen Fenerbahçe, kupada ise finale kalmayı başardı. Turnuvaya 5. turdan katılan sarı-lacivertliler, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u geçerek yarı finale geldi.

Yarı finalde 2 maç üzerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda berabere kalırken evinde kazanmayı bilerek adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçemizin! pic.twitter.com/xGp7M4D0MR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 11, 2023

Ali Koç ilk kupasını aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol branşında ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başına 2018 yılında geçen Koç, 5 yıllık başkanlık döneminde futbolda resmi bir kupa almayı başaramadı.

Başakşehir Avrupa hedefine ulaşamadı

Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Başakşehir, kupa finalinde kaybederek hedefine ulaşamadı.

Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin kupayı kazandı. Ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

[Fotoğraf: AA]

Finalde ilk kez, bu sezon toplamda 3. kez karşılaştı

Fenerbahçe ile Başakşehir, ilk kez Türkiye Kupası finalinde karşılaştı.

İki takım bu sezon toplamda 3. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İki takımın kupa serüveni

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Fenerbahçe, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16 turunda ise Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Yukatel Kayserispor'u geçen Fenerbahçe, yarı finalde de Demir Grup Sivasspor'u geçerek finalist oldu.

Kupaya 5. turdan katılan Başakşehir, bu etapta Göztepe'yi son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Galatasaray'ı eleyen Medipol Başakşehir, yarı finalde de MKE Ankaragücü'nü saf dışı bırakarak finale geldi.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

GOL - 29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti. 2-0

39. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Szalai, Peres, Arda Güler (Dk. 90+1 Mert Hakan Yandaş), Arao, Zajc (Dk. 75 Osayi Samuel), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Rossi), Valencia (Dk. 75 İsmail Yüksek), Batshuayi (Dk. 90+1 Serdar Dursun).

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba (Dk. 78 Aleksic), Caner Erkin (Dk. 34 Lima), Biglia (Dk. 34 Karzev), Keny, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 85 Şener Özbayraklı), Serdar Gürler (Dk. 34 Januzaj), Figueiredo.

Goller: Dk. 1 ve 29 Batshuayi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 14 Zajc, Dk. 88 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 67 Deniz Türüç, Dk. 88 Keny (Medipol Başakşehir)