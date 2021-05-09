Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Kupası final maçı seyircili oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacak.
Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak. Detaylar ayrıca açıklanacak.
Söz konusu uygulama sadece Ziraat Türkiye Kupası finali için geçerli olacak.
Etiketler: Antalyaspor Beşiktaş Son Dakika Türkiye Kupası
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