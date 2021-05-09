TFF'den yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacak.

Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak. Detaylar ayrıca açıklanacak.

Söz konusu uygulama sadece Ziraat Türkiye Kupası finali için geçerli olacak.