İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada son 2 dakikaya 10-9 üstün giren Burgos, 4 sayılık farka ulaştığı (13-9) periyodu 15-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Onuralp ve M'Baye ile 17-15 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 23-21 önde girdi. Son bölümde 29-25 üstünlük kuran İspanyol temsilcisi devreyi 29-28 üstün bitirdi.

Hücum ribauntlarında etkili olan Burgos, 35-30 üstünlük kurduğu üçüncü periyotta 25. dakikayı da 37-34 önde geçti. Son bölümde Cook ve Benite ile aradaki farkı 7 sayıya kadar yükselten (44-37) İspanyol temsilcisi periyodu 46-39 üstün bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Son periyoda Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle 24. dakikada 51-50 öne geçti.

Son 5 dakikasına 54-54 eşitlikle girilen müsabakada son dakikaya Burgos 60-59 üstün girdi. Müsabakadan 64-59 galip ayrılan İspanyol temsilcisi kupayı üst üste ikinci kez kazandı.

Pınar Karşıyaka ödüllerini aldı

Nagorny Spor Salonu'ndaki müsabakada Hereda San Pablo Burgos'a mağlup olan Pınar Karşıyakalı basketbolcular, teknik ekip ve yeşil-kırmızılı ekibi desteklemeye gelenler büyük üzüntü yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle ilk önce ikinciliği elde eden Pınar Karşıyakalı basketbolculara ve teknik heyete ikincilik ödülleri verildi.

Kupada üst üste ikinci kez birinciliğe ulaşan Hereda San Pablo Burgoslu oyuncular da madalyalarının ardından kupalarını aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Hereda San Pablo Burgos'tan Vitor Benite'ye de ödülü verildi.

Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa)

Pınar Karşıyaka: Taylor 8, Henry 1, Kennedy 5, M'Baye 17, Morgan 13, Mahir Ağva 2, Meteacan Birsen 10, Onuralp Bitim 2, Semih Erden 1, Yunus Sonsırma

Hereda San Pablo Burgos: Renfore 14, Benite 15, Rabaseda, Rivero 9, Kravic 8, Barrera, Cook 3, Horton 5, McFadden 5, Sakho, Salash, Salvo 5

1. periyot: 13-15

Devre: 28-29

3. periyot: 39-46