Kamil Ahmet Çörekçi, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, İngiltere'de 9 yaşındayken futbol hayatına başladığını ifade ederek, babasının amatör futbolla ilgilendiğini ve annesinin de kendisine destek verdiğini belirtti.

"Yeteneğin olabilir ancak karakterin de olmalı"

Savunma oyuncusu, İngiltere'nin Fulham takımında yetiştiğini anlattı.

"Çok yetenekli oyuncularla birlikte oynadım. İngiltere Milli Takım'ının oyuncuları da vardı aramızda. Onlar kadar iyi değildim ama Fulham altyapısında çok geliştirdim kendimi. İngiltere'de futbol çok ciddiye alınıyor. Oldukça disiplinliler. Öncelikle karakterine bakıyorlar. Yeteneğin olabilir ancak karakterin de olmalı."

#KamilAhmetÇörekçi: "Ben Bir Görev Adamıyım!”



Futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi’nin Trabzonspor Dergisi’nde yayınlanan röportajını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. https://t.co/vjgEbKHbNk — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 9, 2021

"Buraya alıştım ve burada kalıcı olmak istiyorum"

Çörekçi, Trabzonspor'da kalıcı olmak istediğini vurguladı.

"Yalan yok, Trabzonspor'u evim gibi görüyorum. Buradaki 4. sezonum. Artık kültürüne, yemeklerine, hayatın her alanına alıştım. Eve de gidemiyorum, Londra'ya da gidemiyorum artık salgından dolayı. Buraya alıştım ve burada kalıcı olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Hocamızın her konuşması, her hareketi öz güven veriyor"

Çörekçi, çalıştığı teknik adamlar içerisinde taktik anlamda Avcı'yı birinci sıraya koyduğuna işaret etti. Bordo-mavili oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok disiplinli bir taktiği ve oyun felsefesi olduğunu kaydetti.