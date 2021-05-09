TFF 1. Lig’de geçen hafta play-off’a kalmayı garantileyen Altay, normal sezonun son haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 3-0 öne geçtiği maçta uzatmada bulduğu golle 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Altay'da Deniz Kadah'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Kurtuluş, 47. dakikada da Eren Erdoğan'ın penaltı atışını kaleci Gökhan kurtardı.

Ev sahibi ekip her iki yarıda birer penaltı vuruşundan faydalanamadı. Bu sonuçla sezonu 63 puanla 5. sırada tamamlayan Altay, play-off’ta 64 puanlı 4. sıradaki İstanbulspor’la eşleşti.

Altay’la İstanbulspor arasındaki Play-Off yarı final ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi günü İzmir’de rövanş ise 21 Mayıs Cuma günü İstanbul’da oynanacak.

7. dakikada kaleci Kurtuluş’a baskı yapan Eren’in ayağından seken top Deniz’in önüne düştü. Deniz meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0.

13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Cebrail’le kaleci Kurtuluş arasında sıkışan topu önünde bulan Eren, topu ağlara yolladı. 2-0.

20. dakikada soldan Ziya’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren, çok sert vurdu. 3-0.

33. dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde son dokunan Mehmet Yiğit oldu. 3-1.

56. dakikada sağdan Selçuk’un kullandığı kornerde iyi yükselen Doğan Can kafayla topu filelere gönderdi. 3-2.

67. dakikada Bandırmaspor skora denge getirdi. Sağdan Orhan kesti, arka direkte Abdurrahim kafayı vurdu, top ağlara gitti. 3-3.

90+4. dakikada sağdan Tolga’nın ortasında arka direkte Ziya kafayla maçın skorunu belirledi. 4-3.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Cemil Tunç, Mehmet Akıncık

Altay: Stackhowiak, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel (Dk. 78 Scuk), Berkay Sülüngöz, Çağlar Birinci, Kazımcan Karataş (Dk. 72 Kappel), Zeki Yıldırım, Rıdvan Şimşek (Dk. 78 Murat Akça), Eren Erdoğan (Dk. 78 Mossoro), Ziya Alkurt, Deniz Kadah

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt (Dk. 16 Gökhan Değirmenci), Orhan Ovacıklı, Mehmet Yiğit, Fırat Arıkan, Abdurrahim Dursun, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 64 Pote), Selçuk Alibaz, Erkan Taşkıran (Dk. 64 Vital), Doğan Can Davas, İshak Çakmak (Dk. 12 Ruben Rayo), Del Valle (Dk. 64 Mert Ali Atakulu)

Goller: Dk. 7 Deniz Kadah, Dk. 13 ve 20 Eren Erdoğan, Dk. 90+4 Ziya Alkurt (Altay), Dk. 32 Mehmet Yiğit, Dk. 56 Doğan Can Davas, Dk. 67 Abdurrahim Dursun (Royal Hastanesi Bandırmaspor)