İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 3-6 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları nedeniyle bir restoranda basın toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Timur Özdemir, karatenin uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar kazanan bir branş olduğunu dile getirdi.

Haldun Alagaş ve Eray Şamdan'ın Kocaeli'den yetiştiğini ifade eden Özdemir, en büyük amaçlarının 81 ilden böyle başarılı sporcular çıkmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

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"Çok önemli 3 organizasyona ev sahipliği yapacağız"

Özdemir, Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın Kocaeli'de düzenleneceğini anımsattı. Özdemir, spora olan yatırımın Türk gençliğine ve geleceğine yapıldığını dile getirdi.

"2022, federasyonumuz açısından çok önemli bir yıl olacak. Çünkü Dünya Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan çok önemli 3 organizasyona ev sahipliği yapacağız. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası mayıs ayında Gaziantep'te, İslami Dayanışma Oyunları ağustos ayında Konya'da, akabinde de ekim ayında Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan da memleketinde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

"Burada altın madalya alarak seçmeyi kazanıp, sonrasında Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum."