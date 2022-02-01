Aytemiz Alanyaspor, iddialı takımlara çelme taktı. Akdeniz temsilcisi, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en çok sürprize imza atan takımların başında geldi.

Lig'de üçüncü sırada yer alan turuncu yeşilliler, şampiyonluk yaşamış takımlara karşı aldığı sonuçlarla dikkati çekti.

Francesco Farıoli'nin öğrencileri, müzesinde şampiyonluk kupası bulunan 5 takımla oynadığı maçlarda, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor ilk hafta Türk futbolunun altıncı şampiyonu Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek sezona başladı.

Turuncu yeşilliler beşinci hafta bu kez İstanbul'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Akdeniz temsilcisi Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı Lig'deki yedinci maçından 1-1'lik beraberlikle döndü.

10'uncu hafta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor, 13'üncü haftada da evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Böylece şampiyonluk yaşamış takımlar karşısında en çok puan toplayan ekip oldu. Alanya ekibi, sahip olduğu puanların yüzde 34'ünü büyük takımlardan almasıyla ses getirdi.