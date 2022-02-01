Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpspor Galatasaray'dan Sekidika'yı kiraladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Jesse Tamunobaraboye Sekidika'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Açıklamada görüşleri aktarılan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Sekidika, sezon başından beri istediğimiz bir futbolcuydu. Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Bu transferde kolaylık sağlayan Galatasaray Başkanı Sayın Burak Elmas'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Sekidika, sezonun ilk yarısında Belçika'nın Oud-Heverlee Leuven takımında kiralık olarak forma giymişti.
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