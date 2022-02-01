Düzce’de, Uzak Doğu sporlarının felsefesindeki doğa bilincini öğrencilerine aşılamak ve psikolojik olarak onları dinlendirmek isteyen Muhammet Bişgin, 5 öğrencisini haftada iki gün Aydınpınar köyündeki şelaleye getiriyor.

Sporcularıyla önce ısınma hareketleri yapan Bişgin, daha sonra onları sıfırın altında 10 derece ölçülen şelale suyuna sokarak çalışmasını sürdürüyor.

Bişgin, sporcularıyla 13-20 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda derece almayı hedefliyor.

"Zor şartlara sporcularımızı hazırlıyoruz"

Antrenör Bişgin, 40 santimetreyi bulan karlı arazide haftada 2 kez antrenman yaptıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

5 sporcuyla doğa içerisindeki çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Bişgin, "Hem moral depoluyoruz hem de zor şartlara sporcularımızın vücutlarını hazırlıyoruz" dedi.

Bişgin, soğuk suyun spor için çok önemli olduğunu anlattı:

"Sporcularımızın kan dolaşımını açıyoruz. Soğuk suda antrenman, sporcunun kas gelişimine katkı sunuyor. Antrenmanlarda çok fazla darbe alarak ödemler oluşuyor. Bu ödemleri soğuk su antrenmanıyla atıyoruz. Şampiyonada madalyamızı alıp bayrağımızı burada dalgalandıracağız."

"Şampiyonaya hazırız, başaracağız"

Milli sporcu Hasan Çetin, Türkiye'de 7 kez şampiyonluk yaşadığını, bu başarısını Avrupa'da da sürdürmek istediğini vurguladı.

Türkiye'de çıktığı hiçbir müsabakada yenilmediğine değinen Çetin, haftanın belirli günlerinde sabah dağda koştuklarını, daha sonra şelalenin olduğu alanda antrenman yapıp günü soğuk suya girerek tamamladıklarını dile getirdi.

Çetin, doğada motive olarak kaslarını çalıştırdıklarına işaret ederek, "Buraya yoğun antrenman ve kamp temposundan uzaklaşmak, farklı antrenman şekli uygulamak için geliyoruz. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derecede. Ödem atıp moral depoluyoruz. Avrupa şampiyonası, ilk kez Türkiye'de yapılacak. Ülkemizin tanıtımı için çok yararlı olacak. Şampiyonaya hazırız, inanıyoruz ve başaracağız" dedi.