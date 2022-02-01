Fenerbahçe 2 futbolcusuyla yollarını ayırarak yabancı sayısını 13'e indirdi. Hull City ile geçen hafta anlaşan sarı lacivertliler, Allahyar Sayyadmanesh ayrılığını resmi olarak açıkladı.

İranlı hücumcu, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak verildi. İngiltere ekibi Hull City, gelecek sezon başında satın alma opsiyonunu kullanırsa Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euro ödeyecek.

Sarı lacivertliler ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 50 bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i 2019-2020 sezonunun başında yaklaşık 850 bin dolar bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Meyer Danimarka'ya gitti

Sarı lacivertliler Max Meyer’i de Danimarka'ya gönderdi. Alman futbolcu, Midtjylland’a sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Sezonun ilk bölümünde kısıtlı süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kaldı. Meyer'le sezon başında bir artı bir yıllığına anlaşan Fenerbahçe, herhangi bir bonservis bedeli ödemedi.

Kadrosuna bir yabancı futbolcu ekleme hakkına sahip olan Fenerbahçe’de, aynı planlama doğrultusunda en az bir ayrılığının daha yaşanması hedefleniyor