Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Formula 1'e koronavirüs aşı zorunluluğu geliyor
Formula 1, 2022 sezonu etkinliklerinde yer alan tüm personele koronavirüs aşı zorunluluğu getiriyor.
Formula 1'e aşı zorunluluğu geliyor. Dünyanın en fazla takip edilen motor sporları organizasyonda görevli tüm personele yeni aşı politikası geliyor...
F1'in ana unsurları olan pilotlar, takım çalışanları, gazeteciler ve yarışlara davet edilen misafirlerin padoka girmesi için en az 2 doz aşı olması gerekecek...
Sürücüler bu konuda çok hassas. Formula 1 pilotları aşılandığı için, bu kural onları etkilemeyecek.
Zorunlu aşı, bazı kuralların hafifletilmesi anlamına da geliyor. F1 yönetimi, yarışlar sırasında katı pandemi kuralları uyguluyordu.
Etiketler: Formula 1 Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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