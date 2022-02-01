Olimpiyat açılış töreninin 4 Şubat'ta yapılması planlanırken, tören öncesinde 2,3 ve 4 Şubat'ta bazı dallarda müsabakalar başlayacak.

Oyunlarda ilk müsabaka, 2 Şubat'ta yerel saatle 20.05'te (TSİ 15.05) yüzme havuzundan buz pistine dönüştürülen Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılacak curling karışık çiftler ilk tur müsabakası olacak.

Curling karışık çiftler müsabakaları 3 ve 4 Şubat'ta devam ederken, aynı günlerde Ulusal Kapalı Stadyum ve Vukong Spor Merkezi'nde buz hokeyi ön eleme turu karşılaşmaları yapılacak.

Öte yandan, 3 Şubat'ta oyunların düzenlediği bir diğer merkez olan Pekin'e komşu Hıbey eyaletindeki Cangciakou Yunding Kar Parkı'nda serbest kayak erkekler ve kadınlar tümsek müsabakaları düzenlenecek. 4 Şubat'ta da Başkent Kapalı Stadyumu'nda artistik buz pateni müsabakaları başlayacak.

Kış Olimpiyatları'da ilk madalya müsabakaları 5 Şubat'ta biatlon, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat pateni, kayakla atlama, kayaklı koşu ve serbest stil koşu dallarında yapılacak.

90'dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu mücadele edecek

4-20 Şubat'ta yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Olimpiyatlarda Buz hokeyi, curling, artistik buz pateni, sürat buz pateni, kısa kulvar sürat buz pateni, alp disiplini kayak, serbest stil kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, biatlon, kuzey kombine, snowboard, kar kızağı, iskelet kızağı ve tek kişilik kızak dallarında müsabakalar yapılacak.

Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

Çin'in bugüne kadarki en büyük Kış Olimpiyatları ekibi

Öte yandan Çin, olimpiyatlara katılacak sporcular ve takım yetkililerinin 387 kişilik bir ekip oluşturacağını açıkladı.

Çin'in bugüne dek Kış Olimpiyatlarına yolladıklarının en büyüğü olan ekip, 87'si kadın 176 sporcudan oluşuyor. Ekipte Tibet, Uygur ve Çinli Müslüman Hui etnik gruplarına mensup 20 atlet yer alıyor.

Öte yandan, açılış töreninde ülke bayrağını 19 yaşındaki kadın iskelet kızağı sporcusu Cao Dan ile 24 yaşındaki erkek sürat pateni sporcusu Gao Tingyu'nun taşıyacağı bildirildi.

Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

Olimpiyat meşalesi 11 noktada elden ele taşınacak

Pekin'de COVID-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.

Meşale 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacak.

Açılış töreninin koreografisi Çinli sinemacı Cang Yimou'dan

Kış Olimpiyatları'nın 4 Şubat'ta düzenlenecek açılış törenini, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın açılış törenini hazırlayan Çinli sinemacı Cang Yimou tasarladı.

2008 Olimpiyatları için tasarladığı gösteri ile hafızalara kazınan 71 yaşındaki Çinli sinemacı, Güney Kore'de düzenlenen 2018 Pyeong Chang Kış Olimpiyatları kapanış töreninde olimpiyat meşalesinin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na devredildiği bölümün sanat tasarımını da üstlenmişti.

Açılış törenine az sayıda lider katılacak

Kış Olimpiyatları için az sayıda siyasi liderin Pekin'i ziyaret edeceği bildirildi. ABD'nin başını çektiği bazı ülkelerin diplomatik boykot kararı almasının yanı sıra COVID-19 tedbirlerinin yol açtığı tedirginlik de uluslararası katılımın sınırlı kalmasına yol açtı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, açılış törenine 18 devlet başkanı ve kraliyet mensubu, 4 hükümet başkanı, 1 meclis başkanı ve 7 uluslararası örgüt başkanının katılacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı İmran Han, davetli listesinde dikkat çeken isimler oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanı Abdulla Şahid, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açılış törenine katılacağı bildirildi.

Konuk listesinde Kuzey Amerika, Batı Avrupa ülkelerinden, Avustralya ile Yeni Zelanda'dan ve Çin'in Pasifik bölgesinde denizlerde egemenlik ihtilafları yaşadığı Japonya, Malezya, Filipinler, Vietnam, Endonezya ve Brunei Sultanlığı gibi ülkeler yer almadı.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış, Japonya da hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini bildirmişti.

COVID-19 salgını nedeniyle "kapalı devre" organize edilecek

Olimpiyatlar, COVID-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.