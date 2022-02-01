Futbol oynamak için hazırlıklar yapıldı. Takımlara ayrılan gençler Arin Gölü'nün yolunu tuttu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki göl soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu. Gençler yaklaşık 25 santimetre kalınlığında buz tabakası oluşan gölde futbol oynadı.

"Buzun kalın tabakası olduğu için korkusuzca gölün üzerine gelip futbol aktiviteleri, ondan sonra güreş müsabakaları olsun, beyzbol turnuvaları olsun kendi aramızda düzenliyoruz."

Yazları çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan göl kışın da gençlerin oyun sahası oluyor.

"Burası kuşlarla dolu bir yerdir. Biz arkadaşlarımızla burada top oynuyoruz, halay çekiyoruz. Burada güreş tutuyoruz işte. Vaktimizi burada geçiriyoruz."

14 kilometrekare büyüklüğündeki göl başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.