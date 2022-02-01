Antalya kampında taktik çalışmalara ağırlık veren Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, birçok sistemi denedi.

3-4-1-2 üzerinde duran Karaveli, ligin geri kalan kısmında bu sistemi kullanmayı düşünüyor.

Beşiktaş, Rize deplasmanında da bu anlayışla sahaya çıkmıştı. Siyah beyazlılar, rakibi ile 2-2 berabere kalmasına rağmen sezonun en iyi oyunlarından birine imza atmıştı.

Önder Karaveli, bu diziliş dışında, bazı maçlarda kullanmak üzere 4-1-4-1 planı üzerine de takıma antrenmanlar yaptırıyor.

Rıdvan Yılmaz'ı Lyon izliyor

Diğer yandan Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı, Avrupa'dan birçok takım izliyor. Bunlar arasında Fransız ekibi Lyon da yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi, bonservis beklentisinin karşılanması durumunda sezon sonunda Rıdvan'ın satışına onay verecek.