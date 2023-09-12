Türkiye-Japonya maçı TRT 1'de

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı ise Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek.

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ve trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

"Forma giyemeyen oyunculara şans vereceğiz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, karşılaşma ile ilgili açıklamada bulundu.

"Japonya Teknik Direktörü sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacaklarını açıkladı. Bu sizin kadro tercihinizi etkileyecek mi?" sorusuna, "Bizim de düşüncemiz bu hazırlık maçında şimdiye kadar süre veremediğimiz oyunculara süre vermek. Bu yüzden onların kararının bir etkisi olmayacaktır. Japonya çok teknik, taktik yönden özellikli bir takım, çok koşan, seri oyunculara sahipler. Bizim de buna göre disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Japonya'nın kazandığı Almanya maçını benim takımım da izledi. Ne kadar efor sarf etmemiz gerektiğini görmüş oldular. Bizim için önemli olan onlara vereceğimiz karşılık kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, onlar kadar bizim de onları zorlamamız olacaktır."

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).