Az Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR/AA 12.09.2023 10:43

Türkiye-Japonya maçı TRT 1'de

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye-Japonya maçı TRT 1'de
[Fotograf: İHA]

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı ise Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendirecek.

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ve trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Rens Bluemink ve Roy de Nas, dördüncü hakemliğini ise Jonathan Lardot üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışında eksik bulunmuyor.

"Forma giyemeyen oyunculara şans vereceğiz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, karşılaşma ile ilgili açıklamada bulundu.

"Japonya Teknik Direktörü sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacaklarını açıkladı. Bu sizin kadro tercihinizi etkileyecek mi?" sorusuna, "Bizim de düşüncemiz bu hazırlık maçında şimdiye kadar süre veremediğimiz oyunculara süre vermek. Bu yüzden onların kararının bir etkisi olmayacaktır. Japonya çok teknik, taktik yönden özellikli bir takım, çok koşan, seri oyunculara sahipler. Bizim de buna göre disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Japonya'nın kazandığı Almanya maçını benim takımım da izledi. Ne kadar efor sarf etmemiz gerektiğini görmüş oldular. Bizim için önemli olan onlara vereceğimiz karşılık kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, onlar kadar bizim de onları zorlamamız olacaktır." 

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha-forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Japonya
Sıradaki Haber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
İngiltere’de tehlikeli köpek ırklarının yasaklanması gündemde
11:57
Mısır Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti
11:57
Dijital para çalışmaları dünyada ivme kazanıyor
11:58
Çin'in Tiencou-5 kargo mekiği atmosfere kontrollü şekilde döndü
11:52
İstanbul'da okul servislerine denetim
11:54
Ekonomi yönetiminin 100 günlük ajandası yoğun geçti
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
Sedir Adası'ndaki antik surlar ve tiyatro gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
Yatak yüklü kamyonet trafiği tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ