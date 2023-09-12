Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezon başlayacak

Süper Lig'de Fenerbahçe, 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.
Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.
Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.
Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu
Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray'ı geçti.
Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.
2015-2016 sezonu play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.
Tamamlanan son 5 sezonun şampiyonu Fenerbahçe
Fenerbahçe, tamamlanan son 5 sezonu şampiyonlukla bitirdi.
Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve kupa sayısını 17'ye yükseltti.
2019-2020 sezonunu tamamlanamadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.
Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Ligde ilk haftanın programı şöyle:
13 Eylül Çarşamba:
17.00 Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın (Kepez Turgut Özal)
18.30 ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)
19.00 Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor (BJK Emlakjet)
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut (Şehit Mustafa Özel)
14 Eylül Perşembe:
14.00 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor (M.Sait Zarifoğlu)
18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
Lig şampiyonları
Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İstanbul Üniversitesi
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018 Fenerbahçe
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Fenerbahçe
2021-2022 Fenerbahçe
2022-2023 Fenerbahçe