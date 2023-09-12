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Spor
AA 12.09.2023 10:02

Bakan Osman Aşkın Bak İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırgızistan'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nı büyükler, gençler ve yıldızlarda 26 madalya ile tamamlayan İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her geçen gün farklı bir branşta tarihi başarılar gelmeye devam ediyor. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nı büyükler, gençler ve yıldızlarda 8'i altın, 9'u gümüş, 9'u bronz olmak üzere 26 madalya ile tamamlayan ve 4 kupa ile ülkemize dönen İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'mızı kutluyorum. Elde ettikleri madalyalar ve kupalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı Güreş Milli Sporcular
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