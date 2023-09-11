Açık 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.09.2023 19:00

A Milli Futbol Takımı, Japonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile yarın Belçika'da yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Japonya maçına hazır

Genk şehrinde, karşılaşmanın oynanacağı Cegeka Arena'da teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Çalışmada aday kadroda bulunan ve Belçika'ya gelen 22 oyuncunun tamamı yer aldı.

Stefan Kuntz, idman öncesinde saha ortasında topladığı oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Antrenman, ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Japonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop izledi.

Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak Japonya-Türkiye maçı, yarın TSİ 15.20'de başlayacak.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı
Sıradaki Haber
Kupada program belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:50
Türkiye ve Senegal arasında vakıflar alanında mutabakat zaptı
18:36
Bakan Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti
18:37
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 681'e çıktı
18:28
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı
18:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
17:48
Ardahan'da 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi
Mersin’de fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu
Mersin’de fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu
FOTO FOKUS
Deprem ondan çok şey alsa da o öğrencilerinden kopamadı
Deprem ondan çok şey alsa da o öğrencilerinden kopamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ