Nicolas Pepe: Trabzonspor'un projesini reddedemezdim

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pepe, Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür ederek sözlerine başladı.

"Bana vermiş oldukları güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda güzel karşılama için taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Beklentilerin yüksek olduğunun farkındayım. Buna verilecek en iyi yanıtın sahada ekip arkadaşlarımla birlikte vereceğimize inanıyorum."

Nicolas Pepe: Benden beklentilerin yüksek olduğunun farkındayım. Buna en iyi yanıtı takım arkadaşlarımla beraber sahada vereceğim. pic.twitter.com/covR7ahhRL — TRT Spor (@trtspor) September 11, 2023

Pepe, teknik direktör Nenad Bjelica ile bir plan yaptıklarını belirtti.

"Hocamızla bir plan yaptık elbette. Ben hücum bölgesinde her pozisyonda oynayabilen bir oyuncuyum. Geçen sene farklı pozisyonlarda da oynadım. 10 numara porsiyonunda da oynadım. Ama benim tercih ettiğim pozisyonum sağ açık. Hocamızın da benden ne beklediğini biliyorum. Şu an pozitif olmamız ve ekibimize yardımcı olmamız gerekiyor."

"Ritim yakalamam gerekiyor"

Fildişi Sahili oyuncu, sakatlığı sebebiyle 4 aydır maç oynamadığını hatırlattı.

"Dizimde yaşadığım sakatlıktan dolayı oynamadım. Ama benim açımdan bakacak olursak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. 10 gündür de bireysel ekibimle bir çalışma yapıyorum. Beşiktaş maçı öncesi biraz ritim yakalamam gerekiyor. Buna karar verecek olan ben değilim. Buna karar verecek olan hocamızdır. Benden yararlanmak istiyorsa elimden geleni yaparım. Olmazsa da kenarda takıma yardımcı olmaya çalışırım. Sakatlığım fiziksel açıdan bir eksik oluşturmadı. Sahadan çıktığınız da sahadan uzaklaştığınızda ritim kaybedersiniz. Antrenmanlara yeniden başlıyoruz. İlk önceliğimiz tekrar ritmi yakalamak olacak. Hocamız görev verirse ben oynamaya hazırım."

Nicolas Pepe: Hücum bölgesinde her yerde oynayabilecek bir oyuncuyum ama tercih ettiğim pozisyon sağ açık. pic.twitter.com/xwv8vVvFFO — TRT Spor (@trtspor) September 11, 2023

"Trabzonspor aile ruhuyla ilgili çok şeyler barındırıyor"

28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un farklı bir kulüp olduğunu da sözlerine ekledi.

"Aile ruhuyla ilgili çok şeyler barındırıyor. Büyük hedefleri olan bir kulüp ve 2 yıl evvel kazanılan şampiyonlukta olduğu gibi bu sezon da o seviyeye geri dönmeye çalışacağız. Hocamızla ve ekiple çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Bu takıma birlikte bu sezonda bir çok başarı kazanırız."

"Türkiye ligi benim oyun karakterime uygun"

Pepe, geçiş oyununun kendi kalitesine uygun bir oyun olduğuna dikkat çekti.

"Lille'de gösterdiğim en iyi performans oyunu da buydu. Premier Lig'de oynanan oyun tarzının benim üzerimde etkisi var bunu kabul ediyorum. Türkiye Ligi daha çok geçiş oyununa odaklı oynanıyor. Bu bana çok uyacak bir oyun tarzı."

Nicolas Pepe: Dizimde yaşadığım bir sakatlıktan dolayı 4 aydır maça çıkmadım ama çok iyi bir hazırlık süreci geçirdim. 10 gündür de bireysel ekibimle çalışıyorum. Görev verilirse elimden geleni yaparım. pic.twitter.com/rw01NqeO3m — TRT Spor (@trtspor) September 11, 2023

"Başka takımlar da beni istedi"

Nicolas Pepe, transfer sürecinde Türkiye'den kendisiyle farklı takımların da ilgilendiğini açıkladı.

"Fark oluşturan başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalı. Özellikle asbaşkanımız bu konuyla ilgili seyahat etti, benimle görüşmek için, kulübün planını açıklamak için geldi. Kulübün sahip olduğu projeyi açıkladıktan sonra bu direkt bana hitap eden bir şeydi ve bunu reddedemezdim."

Nicolas Pepe: Benimle ilgilenen başka Türk takımları da vardı. Trabzonspor ile ilgili farkı yaratan şey başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalıydı. pic.twitter.com/8jiJTTIeDW — TRT Spor (@trtspor) September 11, 2023

"Ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir tercih yaptık"

Pepe, mukavelesinin 1 yıllık olmasıyla ilgili konuştu.

"Bu karşılıklı bir anlaşmaydı. 1 yıllık sözleşmenin kısa olduğu kesin. Ben ve temsilcilerim kısa vadeli bir plan yaptık. Uzun süreli projelere başlamadan önce kısa vadeli bir tercih yaptık. Bunun devamı gelebilir ama kısa vadede bunu görmemiz ve netleştirmemiz gerekiyor."

Başarılı futbolcu, taraftarların karşılamasıyla alakalı da konuştu.

"Güzeldi elbette. Bu benim üzerimde baskı yapabilecek ama bir günlük bir baskı var. Bu beni, bu forma için savaşmaya itecektir. Beşiktaş maçında inşallah onlara güzel bir yanıt verebilirim. Bunu da maçı kazanarak yapabiliriz."