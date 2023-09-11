Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlandı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
"Takımımızın son antrenmanı sırasında sağ bacağında ani ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan oyuncumuz Hüseyin Türkmen’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır”
Futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2023
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