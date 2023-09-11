Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 11.09.2023 16:50

Pendikspor'da Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi feshedildi

Pendikspor, sezon başında transfer ettiği Georgios Tzavellas'ın ailevi nedenlerinden dolayı sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Pendikspor'da Georgios Tzavellas'ın sözleşmesi feshedildi
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, sezon başında kadrosuna dahil ettiği Georgios Tzavellas'ın ailevi nedenler sebebiyle sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

"Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Georgios Tzavellas ile kendisinin ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak sözleşme fesih işlemi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Georgios Tzavellas'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


ETİKETLER
Pendikspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Ertelenen Samsunspor-İstanbulspor maçının tarihi açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Ardahan'da 138 bin 650 kök Hint keneviri imha edildi
17:45
İzmir Alaçatı'da yangın: Müdahale sürüyor
17:31
Sakarya'da su faturalarında yeni dönem
17:28
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44
Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı
17:27
Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu İstanbul'da başlıyor
Mersin’de fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu
Mersin’de fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu
FOTO FOKUS
Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı
Enkazdan çıkarılırken 'Yarın okulum var' demişti... Ahmet Eren okula başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ