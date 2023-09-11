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Spor
AA 11.09.2023 15:53

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Southampton Kulübünden Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 500 bin euro iki taksit halinde ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Onuachu: Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı

Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giyerek stadyumu gezdi. Trabzonspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından görüntüler paylaşıldı.

"Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de ‘Vay canına. Evet burası gerçekten bir futbol şehri' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu onların Trabzon’da, oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bize her yer Trabzon."


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