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Spor
AA 11.09.2023 15:32

Antalyasporlu Naldo'nun oğlunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) Antalya'daki trafik kazasında yaralanan ve yoğun bakıma alınan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın tedavisi devam ediyor.

Antalyasporlu Naldo'nun oğlunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Brezilyalı futbolcunun kazada yaralanan kayınpederi Walter Tilatti ve kayınvalidesi Alexandra Nardy, kaldırıldıkları hastanelerin yoğun bakımlarındaki tedavilerinin ardından servislere alındı.

Naldo'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği operasyon sonucu 48 saat uyutulan 4 yaşındaki oğlu Davi Pereria'nın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar durumunu bugün yeniden değerlendirecek.

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Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.

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