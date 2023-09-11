Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.09.2023 15:19

Ümit Milli Takım İtalya'yı konuk edecek

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda ikinci maçına çıkacak Ümit Milli Takım, 12 Eylül Salı günü İtalya'yı konuk edecek.

Ümit Milli Takım İtalya'yı konuk edecek

Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.30'da oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Pierre Gaillouste yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan ay-yıldızlılar, 5. sırada yer alıyor.

İlk karşılaşmada Letonya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İtalya ise 4. sırada bulunuyor.

Karşılaşma ücretsiz olarak takip edilebilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, yarınki karşılaşmanın ücretsiz izlenebileceğini açıkladı.

Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, yarın 11.00 ile 18.00 saatleri arasında stadyumda bulunan gişelerden kimlik kartlarını ibraz ederek kağıt biletlerini alabilecek.

Sıradaki Haber
Trabzonspor'da Pepe 29 numaralı formayı giyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Polonya, ABD'den 486 HIMARS alımı için sözleşmeyi onayladı
16:04
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı
15:25
Ukrayna: Karadeniz'de Boyko Kuleleri'nin kontrolünü geri aldık
15:27
YKS ek tercih süreci yarın başlıyor
16:14
9 ilde uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
15:21
BAE'de düşen helikopterde 2 pilot öldü
Depremin simgelerinden Ahmet Eren okuluna başladı
Depremin simgelerinden Ahmet Eren okuluna başladı
FOTO FOKUS
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ