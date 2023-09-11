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Spor
AA 11.09.2023 15:40

12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sırasında takım sayısı fazla çıkıncı turnuvadan çıkarılan 12 Bingölspor ve Hakkarispor yapılan itirazlar sonucu yeniden kupaya dahil edildi.

12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi

Ziraat Türkiye Kupası’nın 6 Eylül’de gerçekleştirilen 1’inci tur kura çekimleri sırasında, ilk tur eşleşmelerinde takım sayısı fazla çıkınca, Hakkarispor ve 12 Bingölspor kura çekilerek turnuvanın dışında bırakıldı.

Takımların itirazları sonucun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını gözden geçirerek iki takımı tekrar Türkiye Kupası’na dahil etti.

12 Bingölspor kulübü sosyal medya hesabından konu ile ilgil açıklama yaptı.

"Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde yapılan Bölgesel Amatör Lig takımlarını bilgilendirme ve kura çekimi toplantısında kulübümüzün temsil yetkisi elinden alınarak kupadan çıkarılmıştı. Ancak ilk günden itibaren Kulüp Başkanımız Sayın Mehmet Engin Özturan ve yönetim kurulumuzun kararlı duruşu ve yoğun çabaları sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu bu kararından vazgeçti ve 12 Bingölspor'a hak ettiği şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda tekrar temsil hakkı verdi. Bu süreçte yanımızda olan ilimizin değerli yöneticilerine, kulüp başkanlarına, futbolseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca tüm Bingöllüler ve 12 Bingölspor taraftarlarına da destekleri için teşekkür ederiz."

 

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