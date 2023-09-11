Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.09.2023 15:45

Hajime Moriyasu: Türkiye maçı bizim için çok iyi bir test olacak

A Milli Futbol Takım ile 12 Eylül Salı günü Belçika'da hazırlık maçında karşılaşacak Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, Almanya maçında oynamayan oyuncuların ağırlıklı olacağı bir kadro ile sahaya çıkacaklarını söyledi.

Hajime Moriyasu: Türkiye maçı bizim için çok iyi bir test olacak
[Fotograf: AA]

Japonya'nın teknik direktörü Hajime Moriyasu, karşılaşmanın oynanacağı Genk şehrindeki Cegeka Arena'da düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

"Almanya maçının üstünden iki gün geçti. İlk 11'imi değiştirmeye karar verdim ama tam olarak son kadro bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Almanya maçında oynamayan oyuncular yarınki maçta oynamak istiyorlar. Bu bence takım için iyi bir şey çünkü takımın rotasyon şansını arttıran bir şey. Böylece bütün oyuncular takımın felsefesini daha iyi anlamaya başlayacaklar. Oyuncularıma her zaman şunu söylerim, 'bir maçı kazansak da kaybetsek de gelişimi elden bırakamayız'. Oyuncularıma şunu hatırlattım yarınki Türkiye maçında Almanya'ya karşı oynadığımızdan daha iyi bir maç oynamalıyız çünkü hiç kolay maç olmayacak."

A Milli Takım Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya
A Milli Takım Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya

Moriyasu, 2026 Dünya Kupası ve Asya Kupası'na en güçlü şekilde hazır olmak istediklerini aktardı.

"Almanya maçından sonra bütün oyuncular kendilerine çok güveniyorlar. Ancak oyuncularım aynı zamanda aşırı bir öz güven içinde değiller, çok tatmin olmuş bir halde de değiller. Oyuncular kendi aralarında toplanarak oyunu nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüştüler. Benim bunları oyunculara birebir söylememe bile gerek kalmadı. Takımı adım adım geliştirmek istiyorum. Önümüzdeki Dünya Kupası'na en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Kasım ayında Dünya Kupası elemelerimiz var, ocak ayında da Asya Kupası için hazırlanıyoruz. Bu maçlara odaklanıyoruz. Yarınki Türkiye maçı bizim için çok iyi bir test olacak."

Japon teknik adam, forvet oyuncusu Ayase Ueda'nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Japonya
Sıradaki Haber
12 Bingölspor ve Hakkarispor yeniden Türkiye Kupası'na dahil edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Polonya, ABD'den 486 HIMARS alımı için sözleşmeyi onayladı
16:04
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı
15:25
Ukrayna: Karadeniz'de Boyko Kuleleri'nin kontrolünü geri aldık
15:27
YKS ek tercih süreci yarın başlıyor
16:14
9 ilde uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı
15:21
BAE'de düşen helikopterde 2 pilot öldü
Depremin simgelerinden Ahmet Eren okuluna başladı
Depremin simgelerinden Ahmet Eren okuluna başladı
FOTO FOKUS
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ