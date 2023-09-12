Cadiz'in yatırımcılarından Ben Harburg Türk futboluna büyük ilgi duyuyor

İki milyar doların üzerinde varlığa sahip küresel bir yatırım şirketi olan MSA Capital'in yönetici ortağı olan Harburg, Cadiz'in yönetiminde bulunuyor.

Harburg, La Liga organizasyonda video konferans yöntemiyle katıldığı çevrim içi toplantıda Türk futbolu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbola yaptığı yatırım ve çalışmalarla dikkati çeken 39 yaşındaki iş insanı, 2007'den bu yana kişisel ve iş için seyahat ettiği Türkiye'ye derin bir ilgi duyduğunu belirtti.

Türk firması Getir'e de yatırım yapan Ben Harburg, ilerleyen dönemde Cadiz ile Türk kulüpleri arasındaki ilişkiyi geliştirmek istediğini aktardı.

Harburg, ilk 4 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 7 puanla 6. sırada bulunan Cadiz'den bahsetti.

"Son 4 sezondur LaLiga'da mücadele ediyoruz. Kadromuzu güçlendirmek için çalışıyoruz. Bunu da ligin maaşlar açısından en düşük üç veya dört takımından biri olarak mütevazı bir bütçeyle yapıyoruz. Transferde de ligdeki en düşük harcama yapan ekiplerden biriyiz. Bu zorluklara rağmen LaLiga'daki 4 sezonda dikkat çekici başarılar elde ettik."

Ben Harburg, kadrolarında Türkiye'de forma giymiş oyuncular olduğuna değindi.

"Alvaro Negredo ve Trabzonspor'dan yeni aramıza katılan Maxi Gomez gibi oyuncular aracılığıyla Türkiye ile güçlü bağımızı sürdürüyoruz. Türkiye Süper Lig'i, Türk kulüpleri ve taraftarlarıyla bağlarımızı güçlendirmemiz için birçok neden var."

"Türkiye'de uzun bir geçmişim var"

ABD'li yatırımcı, Türkiye ile uzun süreli bir geçmişi olduğunu dile getirdi.

Harburg, kurdukları Türkçe sosyal medya hesabıyla Türk futbolseverlere ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

"Milli geleneklerinize, kültürünüze ve tarihine dayanan daha fazla yerelleştirilmiş içerikler paylaşacağız. Bu çalışmayı Çin ve Orta Doğu gibi diğer pazarlarda da gerçekleştirdik. Türkiye'de aynı yolu izlemeyi umuyoruz. Burada aynı düşünceyi paylaşan bir kulüp ile ortaklık kuruyoruz, başlangıçta kardeş kulüp ortaklığı oluşturuyoruz ve sonunda oyuncu transferleri, akademiler ve diğer ticari ortaklıklara genişliyoruz. Benim tarafımdan, Türkiye'de uzun bir geçmişim var ve bugün İstanbul'da aktif temsilcilikle bir risk sermayedarıyım. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarına yatırım yaptık, Getir gibi."

"Taraftarlar, stadyumlar, hikayeler ve sıra dışı kulüpler beni heyecanlandırıyor"

Ben Harburg, Türkiye'deki taraftarlar, statlar, hikayeler ve kulüplerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Harburg, Cadiz'e yatırım yapmadan önce birçok pazarı araştırdığını belirtti.

"Henüz Türk pazarına bakmadım ancak Cadiz'e yatırım yaparken birçok diğer bölgesel pazarı keşfettim. Türk pazarını daha fazla keşfetmeyi çok isterim. Taraftarlar, stadyumlar, hikayeler ve Trabzonspor gibi sıra dışı kulüpler beni heyecanlandırıyor. Türk ligini daha yakından tanımaktan gerçekten heyecan duyuyorum."

Çocukluğunun geçtiği Cadiz şehrinin takımına yatırım yaparak ticari bir beklentisi olmadığını aktaran Harburg, Türkiye'den bir takım almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili, "Cadiz, benim için kişisel bir yatırım. Bunun finansal getiriyle çok ilgisi yok. Benim için anahtar performans göstergesi, taraftarlarımızın mutluluğu. Amacımız sadece kendimizi ligde sağlamlaştırmak değil, aynı zamanda Avrupa futbolu için oynayabilecek bir noktaya gelmek. Bugünkü hedefimiz budur. Ancak Türk pazarındaki yatırım fırsatlarını incelemek ve keşfetmek beni çok heyecanlandırır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile kardeş kulüp ilişkisi kurmak istiyoruz"

Ben Harburg, Türkiye ile kardeş kulüp iş birliği gerçekleştirmek istediklerini aktardı.

Harburg, İspanya'da top koşturan Türk oyunculara değindi.

"Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray veya daha fazlası ile kardeş kulüp ilişkisi kurmak istiyoruz. İspanya 4. Futbol Ligi'nde bir ikinci takımımız var. Bunu oyuncuları geliştirmek için kullanıyoruz. Bu nedenle performansla ilgilenmiyoruz. Gerçekten genç oyuncularımız için güçlü rekabetçi fırsatlar yaratmak ve geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle daha fazla Türk genç oyuncu getirmeyi çok isteriz. Bu yıl LaLiga'ya birçok inanılmaz Türk oyuncu geldi. Bu bizi kesinlikle kıskandırdı. Bu yüzden bu genç hareketin, yeni nesil Türk oyuncularının bir kısmını gençlik sistemimize getirmek isteriz. Kiralama veya bonservisiyle alma yoluyla bize gelen futbolculara Avrupa'da deneyim kazandırabilir ve oynama şansı verebiliriz. Bu nedenle kardeş kulüp ile Türkiye'de akademi ilişkisi kurmayı ve gelecek nesli geliştirmeyi çok isteriz."

"Cadiz'i Türkiye'ye dostluk maçları için getirmekten çok mutluluk duyarız"

İspanyol kulübünün yöneticisi, takımlarını dostluk maçları için Türkiye'ye getirmek istediklerini kaydetti.

Harburg, geçen yılın sonunda Katar'da yapılan 2002 FIFA Dünya Kupası için liglere verilen arada Türkiye'ye gelmek istediklerini aktardı.

"Son Dünya Kupası arasında Türkiye'ye gelme planımız vardı ancak bir nedenle programlar uymadı. Ancak Cadiz kadrosunu Türkiye'ye dostluk maçları için getirmekten çok mutluluk duyarız. Bizim için çok uzak değil ve taraftarlarınızın önünde muhteşem stadyumlarda oynamayı çok isteriz.

"Türkiye'nin Avrupa'daki futbol yeteneğinin gizli hazinelerinden biri olduğunu düşünüyorum." diyen ABD'li iş insanı, "Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Açıkçası Süper Lig, son derece rekabetçi. Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi seviyesinde daha iyi temsil edilmesi gereken bir lig olduğunu düşünüyorum. Bana göre inanılmaz büyüme potansiyeline sahip, yatırım yapabilecek bir lig."