Milli Takım hazırlık karşılaşmasında Japonya'ya mağlup oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Milliler, puanını 10'a çıkarmıştı. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'nda 'bay' geçtiği bu haftayı ise Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla değerlendirdi.

[Fotoğraf: AA]

Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 15.20'de başladı. Müsabaka TRT 1 ve trtspor.com.tr'den naklen yayımlandı.

Ay-yıldızlılar, Belçika'da oynadığı hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu.

[Fotoğraf: AA]

Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin Japonya ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de yer alan Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Japonya Milli Takımı, 3 gün önce Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya göre ilk 11'inde 10 değişikliğe gitti.

[Fotoğraf: AA]

Bertuğ gollerine devam etti

Milli takımın forverti Bertuğ Yıldırım, Japonya maçında gollerine devam etti. Ermenistan karşılaşmasında ilk kez milli takım forması giyen Bertuğ, millilere 1 puanı getiren golü kaydetmişti. 21 yaşındaki golcü oyuncu, Japonya mücadelesinde de attığı golle alkış topladı.

Japonya'ya karşı 2. mağlubiyet

A Milli Futbol Takımı, tarihinde Japonya ile 3'üncü kez karşı karşıya geldi. 1997 yılında oynanan karşılaşmayı Japonya 1-0 kazanmıştı. İki ekip, 2022 Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda bir kez daha karşı karşıya gelmiş, milliler Ümit Davala'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Kuntz istifa sesleri

Öte yandan karşılaşmayı Cegeka Arena'da takip eden bazı taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'u istifaya davet etti. Japonya'nın ilk yarıda bulduğu gollerin ardından Stefan Kuntz tepkilerden nasibini aldı. Stadyumda yer alan bir kısım taraftar, Alman teknik adamı istifaya davet etti. Taraftarlar bir süre 'Kuntz istifa' şeklinde tempo tuttu.

Karşılaşmanın Önemli Anları

12. dakikada milli takım gole yaklaştı. Salih Özcan'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Bertuğ, ceza sahası içine girdi, sağ çaprazdan ters köşeye yerden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL 15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

Japonya, Atsuki Ito'nun attığı golle Milli Takımımız karşısında öne geçti... pic.twitter.com/cIjigj4Nqi — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

20. dakikada Japonya'nın hızlı gelişen atağında Kubo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Furuhashi'nin şutunda top yandan auta çıktı.

GOL 28. dakikada Japonya 2. golünü buldu. Kubo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan'dan seken topu, ceza sahasında önünde bulan Keito Nakamura ağlara yolladı: 2-0.

Japonya, Keito Nakamura'nın golüyle farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/KQ0T3ecMOF — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

GOL 36. dakikada Japonya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kaptığı topla ceza sahasına giren Maikuma, uygun pozisyondaki Keito Nakamura'ya yerden pasını attı. Nakamura'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

GOL 44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

GOL! Ozan Kabak'ın attığı golle farkı ikiye indirdik... pic.twitter.com/UqyX8K4YzZ — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sağ kanattan gelişen Japonya atağında, ceza sahasına gönderilen topu Ozan Kabak uzaklaştırmak istedi. Kubo'ya çarpan top yan direğe vurup oyun alanına döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL 61. dakikada milli takım, farkı 1'e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasındaki Cengiz'e pasını yolladı. Cengiz'in sol çaprazdan altıpas içine gönderdiği sert top savunmaya çarpıp yükseklik kazandı. Topu önünde bulan Bertuğ'un yakın mesafeden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

GOOLLL! Bertuğ Yıldırım doğru zamanda doğru yerde! Farkı bire indiriyoruz... pic.twitter.com/GK602t2WiF — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

63. dakikada Japonya etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Maeda'nın altıpas önüne gönderdiği sert topa Furuhashi ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

73. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Japonya ceza sahasına çalımlarla yaklaşan İrfan Can, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu attı, kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

GOL 76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.

Japonya, Junya Ito'nun penaltıdan attığı golle farkı yeniden ikiye çıkardı... pic.twitter.com/sJ0q2550Zo — TRT Spor (@trtspor) September 12, 2023

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Japonya: Kosuke Nakamura (Dk. 45+3 Schmidt), Taniguchi, Ito Hiroki, Machida (Dk. 79 Tomiyasu), Maikuma (Dk. 46 Hashioka), Doan (Dk. 46 Ito Junya), Furuhashi, Keito Nakamura (Dk. 46 Maeda), Ito Atsuki (Dk. 64 Endo), Tanaka, Kubo

Türkiye: Uğurcan Çakır (Dk. 46 Altay Bayındır), Onur Bulut, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Merih Demiral), Mert Müldür, Orkun Kökçü (Dk. 46 İsmail Yüksek), Salih Özcan (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Salih Uçan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Barış Alper Yılmaz), Bertuğ Yıldırım

Goller: Dk. 15 Ito Atsuki, Dk. 28 ve 36 Keito Nakamura, Dk. 76 Ito Junya (Penaltıdan) (Japonya), Dk. 44 Ozan Kabak, Dk. 61 Bertuğ Yıldırım (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 29 Keito Nakamura, Dk. 43 Maikuma (Japonya), Dk. 44 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+4 Salih Özcan, Dk. 76 İsmail Yüksek (Türkiye)

Stat: Cegeka Arena

Hakemler: Allard Lindhout, Rens Bluemink, Roy De Nas (Hollanda)