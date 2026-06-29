İletişim Başkanı Duran: Bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir
İletişim Başkanı Duran, "İsrail’in Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir" dedi.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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