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Gündem
TRT Haber 29.06.2026 19:29

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in, Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılarını kınıyorum

İletişim Başkanı Duran, "İsrail’in Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum. Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in, Suriye’nin egemenliğini hedef alan saldırılarını kınıyorum
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in Suriye'ye yaptığı saldırıları kınadı.

Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını hedef alan son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyorum.

Uluslararası hukuku ve mevcut anlaşmaları açıkça ihlal eden, sivillerin can güvenliğini tehlikeye atan bu saldırılar, bölgede kalıcı barış ve istikrar çabalarını da sabote etmektedir.

Uluslararası toplumun, İsrail’in hukuk tanımaz ve bölgesel güvenliği tehdit eden bu saldırganlığı karşısında sorumluluk alması ve gerekli adımları gecikmeksizin atması büyük önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, Suriye’nin birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını bölgesel barış ve güvenliğin temel şartı olarak görmeye devam edeceğiz."

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