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TRT Haber 29.06.2026 16:18

Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir." açıklamasını yaptı.

Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada "İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların sonlandırılması için uluslararası topluma üzerine düşeni yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz."

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