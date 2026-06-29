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Ekonomi
TRT Haber 29.06.2026 16:15

Memur ve emeklinin zam oranları cuma günü netleşecek

Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren temmuz ayı maaş artış oranları, cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61, memurlar için ise yüzde 12,41'lik artış şimdiden netleşti.

Memur ve emeklinin zam oranları cuma günü netleşecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve emekli maaşlarındaki yılın ikinci yarısına ait artış oranlarını nihai hale getirecek.

Yılın ilk 5 ayında oluşan enflasyon verileri, yapılacak artışın büyük bir kısmının çerçevesini çizmiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 kesinleşti

Yılın ilk 5 ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Mevcut tabloya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı için alacağı zam oranının bu seviyede olması şimdiden kesinleşti. Kesin rakam, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle temmuz ayı başında belli olacak.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı üzerinden belirleniyor. Memurlar, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7'lik bir zam alacaklar. Buna ek olarak, ilk 6 aydaki enflasyonun belirlenen oranı aşması durumunda oluşan fark da maaşlara yansıtılacak. 5 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda, memurların temmuz ayı artış oranı şu an itibarıyla yüzde 12,41 olarak netleşmiş durumda.

25 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor

Maaş katsayılarındaki artış, sadece memur ve emeklileri değil, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Memur maaş katsayısına endeksli olan engelli aylıkları, evde bakım maaşları ve 65 yaş aylıkları da aynı oranda artacak. Bu durum, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım alan vatandaşla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren geniş kapsamlı bir ekonomik tabloyu ortaya koyuyor.

Ekonomistlerin haziran ayı beklentisi yüzde 1,04

Öte yandan, TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu.

Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda (yüzde 1,04) bir artış gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak belirlendi.

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