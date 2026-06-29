Türkiye'nin elektronik haberleşme yatırımları 263 milyar liraya ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5G teknolojisinin sağladığı ivme ile haberleşme yatırımlarının tarihi seviyelere ulaştığına dikkat çekti.

Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda internet erişim kapasitesinin ve altyapı uzunluğunun kritik rol oynadığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti;

5G'nin gücüyle elektronik haberleşme yatırımlarımız rekor seviyeye ulaştı. 2026 yılının ilk çeyreğinde sektörümüzün toplam yatırım tutarı 263 milyar liraya yükseldi. 99,5 milyon genişbant internet abonemiz ve 697 bin kilometreye ulaşan fiber altyapımızla yüksek hızlı, güçlü ve kesintisiz iletişim ağımızı büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğini sağlam altyapımızla inşa ediyor, iletişimde her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz.