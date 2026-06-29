Ömer Çelik: İsrail'in Suriye'deki saldırıları bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in, Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün İsrail’in saldırganlığı karşısında susanların yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurgulayan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail’in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."