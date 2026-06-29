Açık 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.06.2026 16:40

Ömer Çelik: İsrail'in Suriye'deki saldırıları bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: İsrail'in Suriye'deki saldırıları bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in, Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in bölge barışını ve küresel düzeni tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün İsrail’in saldırganlığı karşısında susanların yarın İsrail saldırganlığı ile yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurgulayan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hedef alan saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail’in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır."

Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki
Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki

ETİKETLER
İsrail Ömer Çelik Suriye
Sıradaki Haber
Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:57
Zorlu: Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmadan bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryo uygulanamaz
16:47
Gazprom: Avrupa’nın doğal gaz depolarını doldurma açığı büyüyor
16:23
Sıfır Atık Vakfından "tasarruf" çağrısı
16:37
Türkiye'den İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki
16:18
Almanya'nın Stade kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü
16:19
Memur ve emeklinin zam oranları cuma günü netleşecek
İsrail'in Abidin köyüne yönelik saldırıları yüzlerce kişinin göç etmesine neden oldu
İsrail'in Abidin köyüne yönelik saldırıları yüzlerce kişinin göç etmesine neden oldu
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
Türk Yıldızları Belçika semalarında alkış topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ