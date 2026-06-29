İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'ya baskınında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun El-Bire kentinin Ummu Şerayit Mahallesi'ne düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu başından ağır yaralanan 15 yaşındaki Emir Ahmed Cabir'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, El-Bire'ye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir çocuğun başından yaralandığını duyurmuş, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.

Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskın, gözaltı ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekin ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.