Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Cephe hattında önemli yerlerin kontrolünün ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnipropetrovsk bölgesindeki Bogodarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçlarının depolama ve fırlatma alanlarını vurduğu kaydedilen açıklamada, 137 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanlarının imha edildiği belirtildi.