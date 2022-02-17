Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası ilk kez yapılacak
İlk kez düzenlenecek Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-6 Mart tarihlerinden Ankara'da yapılacak.
"İlk satranç şampiyonamız. Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası 5-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek."
Federasyon ve Keçiören Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmak isteyen kulüp ile sporcular, başvurularını 25 Şubat Cuma gününe kadar "sporservisi@tiesf.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla gönderebilecek.
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