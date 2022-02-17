Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 5-6 Mart tarihlerinden Ankara'da yapılacak.

"İlk satranç şampiyonamız. Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası 5-6 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek."

Federasyon ve Keçiören Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmak isteyen kulüp ile sporcular, başvurularını 25 Şubat Cuma gününe kadar "sporservisi@tiesf.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla gönderebilecek.