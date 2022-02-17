Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Spa kentinde düzenlenen organizasyonda Görkem Öcal, 11 yaş altı kategorisi final maçında Fransız rakibi Quantin Sandano'yu 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Koçak ise aynı kategoride Fransa'nın Metz şehrindeki WTTYouth Contender Yarışmasında finalde İsveçli Siri Benjegard'a 3-1 yenilerek gümüş madalya elde etti.