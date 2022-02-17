Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rizespor Başakşehir'i konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü Medipol Başakşehir'u konuk edecek.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Bir maçı eksik olan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 40 puanla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer alıyor.
Turuncu-lacivertli ekipte cezaları sona eren Tolga Ciğerci ve Leonardo Duarte bu mücadelede forma giyebilecek.
Sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir ise takımındaki yerini alamayacak.
Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.
Etiketler: Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir Süper Lig
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