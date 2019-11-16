İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve bir maçını da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlı ekip Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun ilk maçında ise 7 Eylül 2019'da İstanbul'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Üç maçta rakibine 8 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 70 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova (2 kez) ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.

Kaynak: AA