Spor
EURO 2020 Elemeleri'nde son hafta başlıyor16 Kasım 2019 Cumartesi 10:56 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 10:58
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 10. hafta maçları, 17-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.
H Grubu'nda bulunan ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te Andorra'nın konuğu olacak.
Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:
A Grubu
20.00 Bulgaristan-Çekya
20.00 Kosova-İngiltere
B Grubu
17.00 Sırbistan-Ukrayna
17.00 Lüksemburg-Portekiz
H Grubu
22.45 Arnavutluk-Fransa
22.45 Andorra-Türkiye
22.45 Moldova-İzlanda
Kaynak: AA
Etiketler: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası