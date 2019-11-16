İsveç, EURO 2020 biletini kaptı16 Kasım 2019 Cumartesi 09:13 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:15
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda İsveç, Romanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek EURO 2020 Finalleri'ne katılmayı garantiledi.
EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İsveç, Romanya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası Finalleri biletini bitime bir hafta kala cebine koydu.
İsveç'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marcus Berg, 34. dakikada Robin Quaison attı. Bu sonuçla İsveç puanını 18'e çıkarırken, Romanya 14 puanda kaldı.
Elemelerin 9'uncu haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:
D Grubu
İsviçre-Gürcistan: 1-0
Danimarka-Cebelitarık: 6-0
F Grubu
Norveç-Faroe Adaları: 4-0
İspanya-Malta: 7-0
Romanya-İsveç: 0-2
J Grubu
Finlandiya-Lihtenştayn: 3-0
Ermenistan-Yunanistan: 0-1
Bosna Hersek-İtalya: 0-3
Kaynak: TRT SPOR, AA