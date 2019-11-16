Spor

Norveç'te Alexander Sörloth fırtınası

16 Kasım 2019 Cumartesi 09:05 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:06

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, gollerine milli takımda da devam ediyor. Sörloth, EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç'in Faroe Adaları ile karşı karşıya geldiği maçta 2 gol atarak geceye damga vurdu.