Spor
Norveç'te Alexander Sörloth fırtınası16 Kasım 2019 Cumartesi 09:05 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 09:06
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, gollerine milli takımda da devam ediyor. Sörloth, EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç'in Faroe Adaları ile karşı karşıya geldiği maçta 2 gol atarak geceye damga vurdu.
EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Norveç'in, sahasında Faroe Adaları ile karşı karşıya geldiği maça Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth damga vurdu.
Bordo mavili ekibin 23 yaşındaki forveti Sörloth, karşılaşmanın 62. ve 65. dakikalarında takımının iki golüne imzasını attı.
Sörloth'un yıldızlaştığı maçta Norveç, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Norveç puanını 14'e yükseltirken, Faroe Adaları 3 puanda kaldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Norveç Alexander Sörloth EURO 2020 Elemeleri