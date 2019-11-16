Spor
Finlandiya'dan tarihi galibiyet16 Kasım 2019 Cumartesi 05:36 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 05:39
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 9. haftasında Finlandiya, sahasında Liechtenstein'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Finlandiya'ya EURO 2020 vizesini getiren goller, 21. dakikada Jasse Tuominen, 64. ve 75. dakikada ilki penaltıdan olmak üzere Teemu Pukki'den geldi.
Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Finlandiya, son maçlar öncesinde EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Finlandiya 2020 Avrupa Şampiyonası tarihi galibiyet