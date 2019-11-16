Spor

Finlandiya'dan tarihi galibiyet

16 Kasım 2019 Cumartesi 05:36 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 05:39

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin 9. haftasında Finlandiya, sahasında Liechtenstein'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılmaya hak kazandı.