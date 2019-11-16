Spor

Arjantin Messi'nin tek golüyle Brezilya'yı yendi

16 Kasım 2019 Cumartesi 00:38 - Son Güncelleme 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:41

Güney Amerika kıtasının en önemli iki takımının dostluk maçında Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

[Fotoğraf: Reuters]