Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı olarak görev yapan 43 yaşındaki Stjepan Tomas’la anlaşmaya vardı.

İstanbul’dan Antalya’ya gelen Hırvat teknik adam için bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törene kırmızı-beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk de katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, Bülent Korkmaz ile her iki tarafın da kendine yakışan bir ayrılık yaşadığını belirterek, "Adamlığı için teşekkür ediyoruz ve gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA